Чешка сорвалась с обрыва в горах Австрии

Женщина упала с обрыва высотой 250 метров.

В австрийских горах в воскресенье погибла 45-летняя гражданка Чехии. Женщина упала с высоты почти 250 метров. Об этом сообщило агентство APA. Несчастный случай произошел на южном склоне горы Дахштайн примерно в 11 утра.

Женщина путешествовала в составе группы. После падения туристы сразу вызвали помощь. Врач прибыл на место на вертолете, но смог лишь констатировать смерть.

В субботу в австрийских горах также спасали двух чехов. Молодые люди не могли спуститься с горы из-за плохих погодных условий и неподходящей одежды.

Источник: Ceskenoviny.cz