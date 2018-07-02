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Летние морозы: в Чехии зафиксирована минусовая температура

Летние морозы: в Чехии зафиксирована минусовая температура

Yuliya Boda 1 0
Заморозки продлились две ночи подряд, чего не случалось ни разу за последние 50 лет.
Летние морозы: в Чехии зафиксирована минусовая температура
Две ночи подряд, 1 и 2 июля, в городе Шинделова случилась погодная аномалия – столбик термометра опустился ниже нуля. Метеорологи зафиксировали температуру минус 4 градуса по Цельсию, что является исключительной ситуацией для июля. По мнению специалистов гидрометеорологического центра Чехии Рудольфа Коваржика, заморозки негативно отразятся на урожае картофеля. В местах, где продержалась рекордно низкая температура, надежды на урожай почти нет. 
 
«Иногда случается, что летом температура воздуха опускается ниже нуля, но в это воскресенье она была минусовой с 21:40 до 6:10. Это уже похоже на настоящий зимний мороз. К тому же, такая температура продержалась две ночи подряд, такого не случалось ни разу за последние 50 лет», – подчеркнул Коваржик.
 
Причиной низкой температуры стал слишком сухой воздух. Если обычно влажность в этом регионе колеблется между 90% и 95%, в те ночи она составила 76%. 
 
Источник: ceskenoviny.cz
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Темы
Чехия погода рекорд урожай
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