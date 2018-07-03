В Чехии скорый поезд насмерть сбил ребенка

Трагедия произошла вечером 2-го июля в Плзеньском крае.

Вечером 2-го июля, недалеко от города Ждирец скорый поезд сбил ребенка.

«Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», – сказал представитель спасательной службы Мартин Брейха, добавив, что погибший был несовершеннолетним. Более подробную информацию спасатели предоставить отказались.

Происшествие расследуется сотрудниками полиции, которые также отказались комментировать ситуацию. На место прибыли пожарные – они эвакуировали пассажиров из поезда на близлежащую станцию.

Авария нарушила движение поездов на линии, Чешским железным дорогам пришлось запустить автобусы на время расследования происшествия.

Источник: denik.cz