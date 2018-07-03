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В Чехии скорый поезд насмерть сбил ребенка

В Чехии скорый поезд насмерть сбил ребенка

Yuliya Boda 1 0
Трагедия произошла вечером 2-го июля в Плзеньском крае.
В Чехии скорый поезд насмерть сбил ребенка

Вечером 2-го июля, недалеко от города Ждирец скорый поезд сбил ребенка.

«Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», сказал представитель спасательной службы Мартин Брейха, добавив, что погибший был несовершеннолетним. Более подробную информацию спасатели предоставить отказались.

Происшествие расследуется сотрудниками полиции, которые также отказались комментировать ситуацию. На место прибыли пожарные – они эвакуировали пассажиров из поезда на близлежащую станцию.

Авария нарушила движение поездов на линии, Чешским железным дорогам пришлось запустить автобусы на время расследования происшествия.

Источник: denik.cz

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Темы
Чехия авария Пльзень поезда
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