В Чехии скорый поезд насмерть сбил ребенка

Вечером 2-го июля, недалеко от города Ждирец скорый поезд сбил ребенка.
«Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», – сказал представитель спасательной службы Мартин Брейха, добавив, что погибший был несовершеннолетним. Более подробную информацию спасатели предоставить отказались.
Происшествие расследуется сотрудниками полиции, которые также отказались комментировать ситуацию. На место прибыли пожарные – они эвакуировали пассажиров из поезда на близлежащую станцию.
Авария нарушила движение поездов на линии, Чешским железным дорогам пришлось запустить автобусы на время расследования происшествия.
Источник: denik.cz