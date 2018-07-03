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В Праге ограничат движение в дни празднования годовщины Harley-Davidson

В Праге ограничат движение в дни празднования годовщины Harley-Davidson

Vladislava M 492 0
С 5 по 9 июля в Праге ограничат движение на некоторых улицах. Также запланированы изменения в движении трамваев.
В Праге ограничат движение в дни празднования годовщины Harley-Davidson

В Праге на несколько дней перекроют некоторые улицы и трамвайные маршруты из-за празднования 115-й годовщины  компании Harley-Davidson. В Прагу приедет около 60 000 мотоциклистов. В субботу, 7-го июля, по центру города проедет несколько тысяч мотоциклов. Празднование начнется с четверга, 5-го июля, и продлится до 8-го июля.

Главным центром торжества станет выставочный центр в Голешовице. Все дни празднования будут перекрыты дороги на улицах U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Partyzánská, Strojnická a Za Elektrárnou.

Еще больше улиц перекроют в субботу из-за проезда мотоциклов. По информации организаторов, примерно 4000 мотоциклистов проедут в три этапа, начиная с 10:00. Выезжать они будут с Летны. Затем мотоциклисты поедут через Карлову площадь, Масарикову и Сметанову набережную к площади Яна Палаха. Там запланирована небольшая остановка, после которой мотоциклисты переедут через Манесов мост и по улице Хотковой отправятся обратно к Летне и Выставочному центру.

По информации Пражского транспортного предприятия, из-за торжества с 5-го июля до утра 9-го июля будет в обоих направлениях ограничено движение трамваев на отрезке Strossmayerovo náměstí - Výstaviště Holešovice - Nádraží Holešovice. Трамвайные маршруты 6, 12, 17, 93 и 94 будут сокращать или пускать в объезд. По маршруту Strossmayerovo náměstí - Řezáčovo náměstí - Veletržní - Strojnická и обратно пустят запасной автобус.

Транспортное предприятие Праги рекомендует жителям и гостям города в дни торжества ехать на метро до станции Nádraží Holešovice. Оттуда до выставочного центра можно дойти пешком.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
мотоцикл Прага транспорт
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