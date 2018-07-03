Третий вуз в Чехии получил уникальное право

Студентам теперь откроется больше возможностей по выбору предметов и специальностей.

Университет Палацкого вошел в тройку высших учебных заведений Чехии, которые получили институциональную аккредитацию. Это значит, что в следующие 10 лет этот вуз сможет сам решать, какие учебные программы должны вводиться для той или иной специальности.

Институциональную аккредитацию выдает Национальное аккредитационное управление. Университет Палацкого получил уникальное право в конце июня. До него в Чехии только два вуза могли самостоятельно регулировать свою деятельность. Речь идет о Карловом университете в Праге и Масариковом университете в Брно.

Как поделился ректор Университета Палацкого в Оломоуце, институциональная аккредитация позволит вузу выпускать специалистов, которые будут подготовлены к актуальным потребностям рынка труда.

Студенты также смогут обучаться одновременно на двух совершенно разных специальностях (одна из них будет главной, вторая – дополнительной). Выбирать можно будет среди 8 факультетов университета.

Источник: novinky.cz