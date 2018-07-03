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Лекарства по чешскому электронному рецепту можно будет получить и за границей

Лекарства по чешскому электронному рецепту можно будет получить и за границей

artyommm 313 0
В странах ЕС начнет действовать единый сервис eHealth.
Лекарства по чешскому электронному рецепту можно будет получить и за границей

С чешским электронным рецептом получить лекарства можно будет и за границей. Это предусматривает проект, к которому присоединится Государственное учреждение контроля лекарственных средств. Система должна начать работать с 2020 года.

Система трансграничной реализации электронных рецептов и информации о выдаче медикаментов будет работать в рамках проекта по введению международного сервиса eHealth. Он обеспечит возможность врачам за рубежом посмотреть базовый анамнез пациентов из другой страны ЕС. Таким образом, жители Чехии смогут получить электронный рецепт в одной стране, а лекарства – в другой.

Расходы на работу системы на 3/4 будет покрывать Евросоюз. Электронные рецепты в Чехии начали действовать с января текущего года. На данный момент они составляют 81-95% от общего объема выданных пациентам рецептов. За первые 6 месяцев работы системы жители Чехии получили 29 млн электронных рецептов.

Источник: novinky.cz

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Темы
рецепты Евросоюз Медицина и фармацевтика
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