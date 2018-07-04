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Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на продленных выходных

Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на продленных выходных

Vladislava M 377 0
В выходные в Чехии установится комфортная летняя погода, но УФ-излучение будет высоким.
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на продленных выходных

На продленные выходные, т.е. субботу и воскресенье и два государственных праздника 5-6 июля, в Чехию вернется приятная летняя погода. Уже в четверг температура воздуха поднимется до 30 градусов. В дальнейшие дни в стране похолодает до комфортных 25 градусов тепла.

«Максимальная температура воздуха в четверг составит от 27 до 31 градуса. Четверг станет самым теплым из предстоящих четырех выходных», – прокомментировал метеоролог Михал Жак.

В пятницу максимальная температура воздуха достигнет 23-28 градусов тепла.

До 25 градусов тепла днем обещают и в субботу.

Хотя температура воздуха будет довольно комфортной, УФ-индекс в ближайшие дни будет высоким: около 7. Поэтому метеорологи рекомендуют в дневное время обязательно пользоваться средствами повышенной защиты от солнечного излучения.

Источник: Ceskatelevize.cz

 

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погода Чехия праздники
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