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Санэпидемстанция сообщила, в каких чешских водоемах нельзя купаться

Санэпидемстанция сообщила, в каких чешских водоемах нельзя купаться

Vladislava M 326 0
В большинстве чешских природных водоемов качество воды подходит для купания.
Санэпидемстанция сообщила, в каких чешских водоемах нельзя купаться

Качество воды в большинстве исследованных природных водоемах Чехии соответствует норме. Вода в них пригодна для купания и не представляет никакой опасности для здоровья. Санэпидемстанция запретила купание только в прудах Сиковец и Росничка, а также в водоемах Гонетице и Модра. В некоторых других местах купаться не рекомендуется.

Об ухудшенном качестве воды предупреждают в пражских водоемах Шеберак и Гостиварж, а также в Маховом озере.

Вода непригодна для купания в Большом пруде Карловарской области, в пруде Валха Клатовской подобласти, в Станьковском пруде у Тршебони и пруде Черны у Смрчной. Хотя в этих водоемах не запретили купаться, плавание в них может представлять риск для здоровья. В особенности, для детей, беременных женщин, аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом.

Проверить чистоту воды в большинстве чешских водоемов можно по специальной карте.

 
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Темы
вода Чехия отдых
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