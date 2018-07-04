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Чешский пенсионер борется против вырубки леса

Чешский пенсионер борется против вырубки леса

Yuliya Boda 157 0
Энергетическая компания срубила деревья без согласия владельца. По словам пенсионера, теперь лес начнет высыхать.
Чешский пенсионер борется против вырубки леса
Пенсионер Йозеф Юрнечка владеет лесом неподалеку от Лесоневиц, через которые проходят сразу три высоковольтных линии. Согласно договору, который он заключил в 1993 году с компанией Vysokohospodářský rozvoj a výstavba, в 4 метрах от каждого края высоковольтных путей должны быть установлены специальные защитные пояса. Но за последние 25 лет все изменилось. Теперь линией владеет компания E.on, и владелец леса получил от них письмо, что защитные пояса компания будет расширять. Несмотря на то, что Юрнечка был категорически против, из его леса исчезли деревья, расположенные в 7 метрах по краям линии. 
 
«По закону Чехии, защитный пояс должен составлять 7 метров, и мы действовали в рамках этого закона», - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь E.on Мартина Славикова. 
 
Вырубку леса в рамках расширения охранного пояса должен был проводить владелец участка, Йозеф Юрнечка. Но так как он был против, компания вызвала специальную службу по вырубке лесов.
 
«Эти деревья могли расти еще более 50 лет, компания не понимает, какой вред она приносит. Теперь лес открыт и начнет высыхать. Я им говорю, что у меня на руках договор на 4 метра разрешенного защитного пояса, но они повторяют, что это их территория», - говорит сквозь слезы Юрнечка. По словам владельца леса, ему предлагали подать в суд, но он получает пенсию по инвалидности, и денег на адвокатов у него нет. 
 
По мнению сенатора Франтишка Брадача, если компания предупредила владельца о вырубке до начала работ, они действовали правильно и закон не на стороне пенсионера. 

Источник: deník.cz

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Темы
Чехия энергетика конфликт
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