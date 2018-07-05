В Чехии началась эпидемия туляремии

Носителями болезни оказались зайцы, заболевание передается человеку.

В районе Ческа Липа началась эпидемия туляремии у зайцев – болезни, передающейся человеку. Вспышка заболевания произошла в городе Дубице, по всему городу принимаются экстренные меры по предотвращению распространения болезни. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Ческой Липы Вацлав Шамал.

«Болезнь передается людям. Заражение происходит тогда, когда не соблюдаются правила гигиены при обращении с больными или мертвыми зайцами, при повреждении кожи клещами, при вдыхании зараженной пыли, конъюнктивите глаз или приеме в пищу недостаточно приготовленной крольчатины», – добавил Шамал.

Туляремия встречается у зайцев и диких грызунов. Носителем является насекомое, всасывающее кровь у мелких грызунов. Заражение других животных обычно происходит из-за клещей. После заражения крови зайцы умирают в течение нескольких дней. Заболевание у людей может быть в форме тяжелой пневмонией и гнойной ангины, а также поражения кожи и других органов.

При контакте с грызунами специалисты советуют использовать защитные перчатки. Важно предотвращать повреждение кожи и тщательно дезинфицировать руки.

Источник: lidovky.cz