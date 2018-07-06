В Праге начался грандиозный праздник мотоциклов Harley-Davidson

Празднование 115-летия бренда продлится до воскресенья.

В Праге начался праздник Harley-Davidson. Бренд отмечает 115-летие. В столицу Чехии приехали мотоциклисты из Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании. Мероприятие продлится до воскресенья 8 июля. Центр фестиваля будет находиться на голешовицком Выставиште.

Как признается организатор праздника Ярослав Вавржина, планировалось, что в мероприятии будут участвовать 60 тысяч мотоциклов и 100 тысяч человек. Но, скорее всего, участников будет больше. Кроме гостей из Европы, в Прагу едут мотоциклисты из Бразилии и Мексики. Интересно, что из Китая на праздник Harley-Davidson прибыло всего 9 человек. А вот из Индии, откуда поклонников бренда совсем не ждали в таком количестве, приезжает сразу сотня!

«Я очень горжусь тем, что мы снова в Праге. Я вспоминаю те чувства, которые испытывала пять лет назад на пражских Harley Days, это правильное место для проведения 115-летнего юбилея», – рассказала журналистам правнучка основателя бренда Карен Дэвидсон.

Почему организаторы выбрали именно Прагу для празднований?

Как объясняет Ярослав Вавржина, компания выбрала чешскую столицу, возможно, именно потому, что здесь пражский клуб Harley-Davidson считается старшим среди всех в мире. В этом году ему исполнится ровно 90 лет.

Во время фестиваля зрители смогут послушать выступления 40 музыкальных групп, посмотреть выставку, на которой будет представлено более 150 исторических и новых моделей мотоциклов. Например, можно будет посмотреть на мотоцикл 1914 года. В субботу по Праге одновременно проедет более 4 тысяч мотоциклов.

Следить за порядком на мероприятиях будет несколько сотен мотоциклистов – не только на земле, и но и в небе (с вертолетов).

Жителей Праги просят учитывать ограничения в движении транспорта в окрестностях Выставиште.

Источник: irozhlas.cz