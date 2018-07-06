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В центре Праги произошла сильная утечка газа

В центре Праги произошла сильная утечка газа

Vladislava M 574 0
Полицейские и пожарные эвакуировали около 500 человек.
В центре Праги произошла сильная утечка газа

Из-за сильной утечки газа на перекрестке улиц Масна и Рыбна в центре Праги вечером, 5-го июля, пожарные и полицейские эвакуировали около 500 человек, перекрыли несколько улиц и остановили транспорт.

Утечка газа происходила из котлована, где происходила смена труб для пражской газовой компании. Примерно за три часа утечку удалось остановить. Концентрация газа в воздухе была небольшой и не представляла угрозе жизни.

На месте врачи осмотрели пятеро человек, которые надышались газом. Среди них была мать с ребенком и трое полицейских.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
утечка газа газ Прага
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