В центре Праги произошла сильная утечка газа

Полицейские и пожарные эвакуировали около 500 человек.

Из-за сильной утечки газа на перекрестке улиц Масна и Рыбна в центре Праги вечером, 5-го июля, пожарные и полицейские эвакуировали около 500 человек, перекрыли несколько улиц и остановили транспорт.

Утечка газа происходила из котлована, где происходила смена труб для пражской газовой компании. Примерно за три часа утечку удалось остановить. Концентрация газа в воздухе была небольшой и не представляла угрозе жизни.

На месте врачи осмотрели пятеро человек, которые надышались газом. Среди них была мать с ребенком и трое полицейских.

Источник: ceskenoviny.cz