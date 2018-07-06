В Чехии можно будет увидеть самое длинное лунное затмение XXI века

Уникальное космическое явление будет заметно на территории Чехии 27-го июля.

Летом 2018 года жителей Чехии ожидают интересные астрономические явления. 27-го июля, кроме Великого противостояния Марса, можно будет наблюдать самое длинное лунное затмение XXI века. По информации американского космического агентства НАСА, затмение Луны будет длиться 1 час 42 минуты и 57 секунд. Уникальное явление будет заметно и в Чешской Республике.

«Полное затмение Луны 27-го июля можно будет практически полностью наблюдать в Чехии. Затмение начнется в 20:25, на территории нашей страны луна выйдет только в 20:47. Максимальная фаза затмения наступит в 22:21 и закончится в 00:19», – сообщил Павел Сухан с Кафедры астрономии Академии наук ЧР.

По его словам, это значит, что Луна покажется на небе уже на фазе частичного затмения (на 35%).

Аналогичное затмение, только менее продолжительное, в последний раз можно было наблюдать в 2011 году. Следующее подобное явление ожидается в 2029 году.

Источник: Novinky.cz