На концерт Rolling Stones в Праге продавали поддельные билеты

Пострадавшими от рук мошенников стали сотни человек, прежде всего иностранцы.

Пражская полиция расследует дело о поддельных билетах на концерт группы Rolling Stones, который состоялся 4 июля в Летнянах. Некоторые посетители хотели обменять билеты, купленные в Интернете, на специальные браслеты для входа на концерт, но обнаружили, что они оказались недействительными.

На концерт, по словам организаторов, приобрели билеты около 50 000 человек, сотни из них, в основном иностранцы, стали жертвами мошенников. Еще в марте организаторы концерта просили фанатов не покупать билеты в каких-либо местах, кроме официальных мест продажи билетов.

«Владельцы билетов, приобретенных у перекупщиков, могут столкнуться с проблемами при входе на концерт и быть недопущенными на мероприятие», – заявляли организаторы в марте. Однако при выявлении поддельных билетов пострадавших на концерт все-таки пустили.

Официальные продавцы продавали билеты на танцпол за 1990 крон, на билеты у сцены – за 4590 крон. Неофициальные продавцы в связи с ажиотажем завысили цены. Так, например, на viagogo.com можно было купить билеты на танцпол по цене 4000 крон, а на сайте stubhub.cz билеты около сцены продавались за 8500 крон.

Несмотря на то, что перепродажа билетов не запрещена законом, полиция и организаторы концерта убедительно просят в будущем покупать билеты только в официальных местах продажи.

Источник: idnes.cz