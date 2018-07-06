Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 23 °C
На концерт Rolling Stones в Праге продавали поддельные билеты

На концерт Rolling Stones в Праге продавали поддельные билеты

Yuliya Boda 120 0
Пострадавшими от рук мошенников стали сотни человек, прежде всего иностранцы.
На концерт Rolling Stones в Праге продавали поддельные билеты

Пражская полиция расследует дело о поддельных билетах на концерт группы Rolling Stones, который состоялся 4 июля в Летнянах. Некоторые посетители хотели обменять билеты, купленные в Интернете, на специальные браслеты для входа на концерт, но обнаружили, что они оказались недействительными.

На концерт, по словам организаторов, приобрели билеты около 50 000 человек, сотни из них, в основном иностранцы, стали жертвами мошенников. Еще в марте организаторы концерта просили фанатов не покупать билеты в каких-либо местах, кроме официальных мест продажи билетов.

«Владельцы билетов, приобретенных у перекупщиков, могут столкнуться с проблемами при входе на концерт и быть недопущенными на мероприятие», – заявляли организаторы в марте. Однако при выявлении поддельных билетов пострадавших на концерт все-таки пустили. 

Официальные продавцы продавали билеты на танцпол за 1990 крон, на билеты у сцены – за 4590 крон. Неофициальные продавцы в связи с ажиотажем завысили цены. Так, например, на viagogo.com можно было купить билеты на танцпол по цене 4000 крон, а на сайте stubhub.cz билеты около сцены продавались за 8500 крон.

Несмотря на то, что перепродажа билетов не запрещена законом, полиция и организаторы концерта убедительно просят в будущем покупать билеты только в официальных местах продажи.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага концерт подделки билеты полиция
Читайте
по теме 
В центре Праги произошла сильная утечка газа
06.07.2018 10:34 Общество
В центре Праги произошла сильная утечка газа
599 0
В Праге начался грандиозный праздник мотоциклов Harley-Davidson
06.07.2018 09:44 Общество
В Праге начался грандиозный праздник мотоциклов Harley-Davidson
940 0
Выгодно: квартиры на продажу, в которые можно заселиться практически сразу
06.07.2018 06:20 Рынок недвижимости
Выгодно: квартиры на продажу, в которые можно заселиться практически сразу
628 0
В Праге ограничат движение в дни празднования годовщины Harley-Davidson
03.07.2018 13:18 Общество
В Праге ограничат движение в дни празднования годовщины Harley-Davidson
1327 0
Последние новости:
06
июля
В Чехии можно будет увидеть самое длинное лунное затмение XXI века
06.07.2018 11:09 Общество
В Чехии можно будет увидеть самое длинное лунное затмение XXI века
745 0
В центре Праги произошла сильная утечка газа
06.07.2018 10:34 Общество
В центре Праги произошла сильная утечка газа
599 0
В Праге начался грандиозный праздник мотоциклов Harley-Davidson
06.07.2018 09:44 Общество
В Праге начался грандиозный праздник мотоциклов Harley-Davidson
940 0
05
июля
В Чехии началась эпидемия туляремии
05.07.2018 20:02 Общество
В Чехии началась эпидемия туляремии
2139 0
04
июля
Чешский пенсионер борется против вырубки леса
04.07.2018 14:06 Общество
Чешский пенсионер борется против вырубки леса
648 0
Санэпидемстанция сообщила, в каких чешских водоемах нельзя купаться
04.07.2018 13:07 Общество
Санэпидемстанция сообщила, в каких чешских водоемах нельзя купаться
1144 0
Чешские депутаты призвали правительство России выпустить украинского режиссера Сенцова
04.07.2018 12:47 Политика
Чешские депутаты призвали правительство России выпустить украинского режиссера Сенцова
441 0
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на продленных выходных
04.07.2018 12:19 Общество
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на продленных выходных
1129 0
03
июля
Лекарства по чешскому электронному рецепту можно будет получить и за границей
03.07.2018 14:30 Общество
Лекарства по чешскому электронному рецепту можно будет получить и за границей
988 0
Третий вуз в Чехии получил уникальное право
03.07.2018 14:13 Общество
Третий вуз в Чехии получил уникальное право
1966 0


Мобильная версия