Из психиатрической больницы в Чехии сбежал опасный больной

Мужчина был в прошлом осужден за насильственные действия.

В пятницу, 6-го июля, около 16:00 из психиатрической больницы в Добржанах Плзеньского края сбежал опасный больной.

«44-летний Вацлав Шпилер был в прошлом осужден за насильственные преступления», – сказала представитель региональной полиции Дана Ладманова. Она добавила, что в настоящее время полицией Чехии проводятся поисковые работы, в котором задействованы полицейские из всех подразделений.

Согласно базе данных полиции, разыскиваемый не вооружен и не является носителем какого-либо заразного заболевания. Рост Шпилера составляет от 170 до 175 сантиметров , выглядит он примерно на 40 лет. У него коричневые прямые волосы и голубые глаза.

Полиция принимает все действия по его поиску и убедительно просит граждан при встрече с больным не разговаривать с ним, а лишь заявить в полицию о его точном местонахождении и возможном передвижении.

Источник: idnes.cz