Из психиатрической больницы в Чехии сбежал опасный больной

В пятницу, 6-го июля, около 16:00 из психиатрической больницы в Добржанах Плзеньского края сбежал опасный больной.
«44-летний Вацлав Шпилер был в прошлом осужден за насильственные преступления», – сказала представитель региональной полиции Дана Ладманова. Она добавила, что в настоящее время полицией Чехии проводятся поисковые работы, в котором задействованы полицейские из всех подразделений.
Согласно базе данных полиции, разыскиваемый не вооружен и не является носителем какого-либо заразного заболевания. Рост Шпилера составляет от 170 до
Полиция принимает все действия по его поиску и убедительно просит граждан при встрече с больным не разговаривать с ним, а лишь заявить в полицию о его точном местонахождении и возможном передвижении.
Источник: idnes.cz