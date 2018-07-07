В Чехии, Польше и Венгрии самый грязный воздух в Европе

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, жители Чехии живут в среднем на год меньше из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха.

Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг стран по качеству воздуха. Результаты оказались удручающими для Чехии и ее соседей – Польши и Венгрии. Польша по показателю концентрации загрязняющих веществ в воздухе заняла 6-е место в мире и 1-е в Европе, следом за ней расположились Венгрия и Чехия. Таким образом, Чехия на 8-м месте в мире и 3-м в Европе по низкому качеству воздуха (21,4 микрограмма загрязняющих частиц на м3).

В первой пятерке мирового рейтинга оказался Китай с рекордными 58,4 мг/м3, Индия (47,3 мг/м3), Турция (36,4 мг/м3), ЮАР (29,6 мг/м3) и Южная Корея (28,7 мг/м3).

Кроме того, по данным ВОЗ, жители Чехии живут в среднем на год меньше из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха.

Министр окружающей среды Рихард Брабец уже объявил о частичных поправках в законодательстве и области защиты окружающей среды. Он хочет сосредоточиться главным образом на транспорте, который является одним из самых главных источников загрязнения воздуха. Министр планирует значительно увеличить штрафы для водителей, не использующих фильтры для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.

«Штрафы должны быть гораздо более высокими. Сегодня это максимум десять тысяч крон, в будущем эта цифра может стать в несколько раз выше», – отметил Брабец.

Однако, по мнению некоторых экспертов, принятых мер не хватает – должны быть изменены предельные нормы содержания некоторых веществ в атмосфере. На сегодняшний день некоторые из них слишком высокие.

«Хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует установить предел содержания частиц PM10 на 20 микрограмм на кубический метр, в нашей стране он установлен на 40 микрограмм», – добавил Мирослав Шута из некоммерческой организации «Центр окружающей среды и здоровья» («Centrum pro životní prostředí a zdraví»).

Источник: denik.cz

Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/cesi-maji-s-polaky-a-madary-nejspinavejsi-vzduch-v-evrope-2