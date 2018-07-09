Почему пациенты в Чехии не получают новейшие лекарства?

Эти медикаменты уже назначают врачи в Германии и Румынии. Чехам придется ждать еще больше года.

Чешские пациенты дольше всех в Европе ждут новых лекарств. К тому же они вынуждены мириться с медленным покрытием расходов на медикаменты и с лимитами, из-за чего тяжелобольные чехи получают ограниченный доступ к лечению.

Чешские онкологи, ревматологи и неврологи лучше остальных знают об этой проблеме. Их пациенты, больные раком, рассеянным склерозом, ревматоидным артритом и другими серьезными заболеваниями могли бы получить новые лекарства. Их эффективность и безопасность уже доказана, и об этом хорошо знают европейские учреждения. Немецкие и румынские врачи могут уже назначать их своим пациентам.

В Чехии же до сих приходится ждать, пока Государственное управление по контролю над медикаментами установит сумму возмещения по страховке. Пока это не произойдет, новые лекарства будут фактически недоступны чешским больным. Либо они могут оплачивать их стоимость из собственного кармана. Речь идет о новых медикаментах, которые спасают жизни или препятствуют наступлению инвалидности.

Чешская Республика сейчас относится к странам, где период согласования и выхода новейших лекарств на рынок длится дольше всего. Экономисты в области фармацевтики говорят, что в среднем этот процесс занимает 17 месяцев, в то время как в Германии на это уходит всего три месяца.

Источник: ihned.cz