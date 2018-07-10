В центре Праги установят знаки, запрещающие движение на велосипедах

В центре Праги должны появиться дорожные знаки, запрещающие езду на велосипедах с 10:00 до 17:00 в некоторых пешеходных зонах. Обозначения будут устанавливать постепенно. Установка должна продлиться до конца месяца.
Запрет движения на велосипедах, который приняло руководство Праги 1, будет касаться, в первую очередь, территорий вокруг нижней части Вацлавской площади, площади Республики и Староместской площади.
Ограничения вступят в силу, когда все знаки будут установлены.
По мнению администрации Праги 1, это ограничение должно повысить безопасность пешеходов в загруженных местах.
Запрет вызвал широкую критику велосипедистов. После вступления ограничений в силу велосипедистам придется пересекать некоторые улицы в объезд.
Источник: ceskenoviny.cz