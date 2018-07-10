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В центре Праги установят знаки, запрещающие движение на велосипедах

В центре Праги установят знаки, запрещающие движение на велосипедах

Vladislava M 410 0
К концу месяца все знаки на центральных улицах Праги должны быть установлены. После этого момента запрет вступит в силу.
В центре Праги установят знаки, запрещающие движение на велосипедах

В центре Праги должны появиться дорожные знаки, запрещающие езду на велосипедах с 10:00 до 17:00 в некоторых пешеходных зонах. Обозначения будут устанавливать постепенно. Установка должна продлиться до конца месяца.

Запрет движения на велосипедах, который приняло руководство Праги 1, будет касаться, в первую очередь, территорий вокруг нижней части Вацлавской площади, площади Республики и Староместской площади.

Ограничения вступят в силу, когда все знаки будут установлены.

По мнению администрации Праги 1, это ограничение должно повысить безопасность пешеходов в загруженных местах.

Запрет вызвал широкую критику велосипедистов. После вступления ограничений в силу велосипедистам придется пересекать некоторые улицы в объезд.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
велосипеды Прага запрет
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