Пражане возмущены: Почему новые эскалаторы на Анделе не работают?

Транспортное предприятие уже сообщило о неисправности компании, которая занималась установкой новых эскалаторов.

Почему не работают новые эскалаторы на станции метро Anděl? Только недавно их открыли после ремонта, который занял несколько месяцев. Один из эскалаторов, который ведет от платформы станции метро на ветке В к торговому центру на Анделе, не работает уже с 5 июля. В понедельник, 9 июля, дольше чем на час остановился и второй эскалатор.

Транспортное предприятие уже сообщило о неисправности компании Schindler, которая занималась установкой эскалаторов. Она пока не выяснила, в чем причина поломки. Поэтому по-прежнему неизвестно, когда эскалаторы начнут работать в прежнем режиме.

Транспортное предприятие проводило замену эскалаторов на Анделе с сентября прошлого года, и в июле, наконец, они начали работать. На станции Anděl с 1985 года работали советские эскалаторы, которые было решено поменять на новые. Новые эскалаторы существенно легче (более, чем в 2 раза), а значит, экономичнее. Во время замены эскалаторов на станции также устраняли трещины. В целом на проведение работ было выделено 225 млн крон.

Источник: novinky.cz