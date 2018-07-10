Пражский аэропорт перегружен: транспорт не справляется с пассажиропотоком

Больше всех проблемы испытывает автобусная линия Airport Express.

Огромный пассажиропоток и отсутствие железнодорожного сообщения с аэропортом привели к тому, что линия Airport Express – совместный сервис чешских железных дорог (České dráhy) и транспортной компании Праги (DPP) – оказалась заложником ситуации и не успевает развозить пассажиров между аэропортом и главным железнодорожный вокзалом. Самая загруженная часть дня, когда пассажиры попросту не вмещаются в автобус, – утренние пробки.

«Вчера и сегодня я так и не смог попасть в автобус. В этом году это уже 7-й раз, когда со мной это случилось. Вчера вместе со мной перед автобусом осталось стоять около 40 людей, сегодня – примерно 15. Эта линия абсолютно не справляется с наплывом туристов», – поделился один из пассажиров.

Чешские железные дороги и DPP при этом отмечают, что в связи с увеличением пассажиропотока они уже приняли ряд мер: к примеру, интервал движения автобусов в утренние пробки был сокращен с 30 мин до 10 мин. Хотя до 8:30 утра интервал все-таки остался 30 мин. Кроме того, транспортная компания Праги задействовала больше автобусов по маршруту 119, идущих до остановки Nádraží Veleslavín.

Следует отметить, что владельцы линии Airport Express, по сути, в данной ситуации не виноваты. Эта линия была создана как вспомогательный транспорт для тех, кому нужно быстро добраться из аэропорта на железнодорожный вокзал и продолжить свой путь на поезде в другие города Чехии и соседние страны. Никто не рассчитывал, что ей начнут пользоваться как главным трансфером из аэропорта в город.

Напомним, что еще в 2008 году прошлый министр транспорта Алеш Ржебичек обещал осуществить запуск железнодорожной линии до пражского аэропорта к 2013 году. Позже другие чиновники обещали то же самое в 2016 году - открытие линии тогда планировалось на 2023 год. Но уже сейчас очевидно, что данный проект воплотить в жизнь к этому сроку нереально.

В прошлом году Airport Express переправил в общей сложности 15 млн пассажиров, в этом году этот показатель может достичь 17 млн.

Источник: denik.cz