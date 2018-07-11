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Главный железнодорожный вокзал в Брно переносят в другое место

Главный железнодорожный вокзал в Брно переносят в другое место

Yuliya Boda 499 0
Многие депутаты считают, что данное решение без необходимых поправок может привести к транспортному коллапсу.
Главный железнодорожный вокзал в Брно переносят в другое место

Правительство окончательно решило построить новый железнодорожный вокзал в Брно. Идею поддержала Центральная комиссия Министерства транспорта. Строительство начнется в 2020 году и должно быть завершено за 7 лет, инвестиционные затраты достигают 40,8 млрд крон без учета стоимости высокоскоростных линий. Затраты на их строительство должно стоить дополнительные 23 млрд крон. 

«Речь идет не только о перемещении отдельного здания железнодорожного вокзала в Брно, это решение всего железнодорожного узла в Брно  – десятков километров путей и других прилегающих зданий», – сказал министр транспорта Даниэл Тек. Он пообещал подготовить подробный отчет о том, какими будут затраты, связанные со строительством узла.

Южноморавский край и Брно уже заявили, что согласны с переносом Главного железнодорожного вокзала. Это может положить конец спору о местоположении вокзала, который продолжается в течение нескольких десятилетий. Тем не менее, депутаты города заявили о необходимости изменения системы транспорта. По их мнению, необходимо построить отдельный железнодорожный диаметр, который бы обеспечил перевозку пассажиров из нового здания вокзала в центр города, где сейчас находится прежний вокзал. Если Правильство не захочет построить дополнительный железнодорожный диаметр, депутаты заявляют, что это непременно приведет к транспортному коллапсу.

Многие все же считают, что решения Правительства могут быть неокончательными.

«Со времени последнего решения реконструкция железнодорожного вокзала так и не сдвинулась с места, поэтому, возможно, и последнее решение ни к чему не приведет», – отметил заместитель мэра Брно Мартин Андер, напомнив о том, что Правительство Милоша Земана решило перенести вокзал еще в 2002 году, но железнодорожная станция так и осталась в том же месте.

Источник: ihned.cz

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Темы
Чехия Брно Чешские железные дороги вокзал
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