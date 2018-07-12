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Министр транспорта Чехии выступает против грузовиков на дорогах

Министр транспорта Чехии выступает против грузовиков на дорогах

Yuliya Boda 277 0
Чехия является второй страной в Европе после Нидерландов по весовому лимиту грузовых автомобилей. Именно грузовики являются причиной плохого качества дорог.
Министр транспорта Чехии выступает против грузовиков на дорогах
По чешским дорогам грузовики могут возить чуть ли не рекордно высокий вес грузов. Министр транспорта Чехии Данил Тек планирует подготовить законопроект, снижающий разрешенный лимит веса автомобилей, перевозящих грузы. Фирмам эта идея не нравится: они боятся, что данное нововведение существенно увеличит их затраты и поднимет стоимость их услуг. 
 
Если практически все страны Евросоюза разрешают грузоперевозки весом 42 тонны, то в Чехии этот лимит находится на границе 48 тонн. Выше Чехии этот показатель только у Нидерландов (50 тонн). 
 
Речь идет о важных измениях, ведь за день по Чехии проезжают около 50 тыс грузовиков. Самую большую проблему для дорог создают грузовые автомобили, двигающиеся только в пределах Чехии. Если перевозчики экспортируют товары за пределы страны, они должны придерживаться определенных таможенных правил, и их автомобили менее загружены. По мнению Министерства, новые правила больше всего затронут местные грузовики, которые транспортируют строительные материалы: главным образом гравий, песок, каменный камень, бетон и древесину.

Министр Тек планирует ввести не только более низкие лимиты по весу грузовых автомобилей, но и более интенсивные проверки на дорогах. Теперь полиция останавливает и проверяет вес грузовиков, а в будущем она сможет это делать на специальной контрольной станции, подобной тем, что обычно находятся на таможенных границах.

Источник: ihned.cz

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Темы
Чехия транспорт Министерство транспорта таможня дороги
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