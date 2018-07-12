Министр транспорта Чехии выступает против грузовиков на дорогах

Чехия является второй страной в Европе после Нидерландов по весовому лимиту грузовых автомобилей. Именно грузовики являются причиной плохого качества дорог.

По чешским дорогам грузовики могут возить чуть ли не рекордно высокий вес грузов. Министр транспорта Чехии Данил Тек планирует подготовить законопроект, снижающий разрешенный лимит веса автомобилей, перевозящих грузы. Фирмам эта идея не нравится: они боятся, что данное нововведение существенно увеличит их затраты и поднимет стоимость их услуг.

Если практически все страны Евросоюза разрешают грузоперевозки весом 42 тонны, то в Чехии этот лимит находится на границе 48 тонн. Выше Чехии этот показатель только у Нидерландов (50 тонн).