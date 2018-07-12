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Мэр Праги раскритиковала обозначения запрета велосипедного движения

Мэр Праги раскритиковала обозначения запрета велосипедного движения

Vladislava M 139 0
Мэр Праги назвала уродливыми полосы ограничения велосипедного движения, которые появились на площади Республики.
Фото: @automatpraha, twitter.com
Мэр Праги раскритиковала обозначения запрета велосипедного движения

Мэр Праги Адриана Крначова раскритиковала толстые белые полосы на площади Республики. По ее мнению, они уродуют исторический центр города.

Крначова призвала старосту городской части Прага 1 Олдржиха Ломецкого изменить вид обозначений запрета велосипедного движения в центре столицы. Она считает, что этот вопрос нужно обсудить со специалистами по достопримечательностям.

На данный момент Техническое управление коммуникациями постепенно размещает в центре города знаки, ограничивающие движение на велосипедах. Закончить процесс должны к концу июля. По мнению администрации Праги 1, внешний вид полос и обозначений соответствует норме.

Движение на велосипедах запретят с 10:00 до 17:00 в пешеходных зонах на территории исторических площадей.

Источник: Aktualne.cz

 
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Темы
велосипеды Прага Адриана Крначова
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