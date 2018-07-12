Мэр Праги раскритиковала обозначения запрета велосипедного движения

Мэр Праги назвала уродливыми полосы ограничения велосипедного движения, которые появились на площади Республики.

Фото: @automatpraha, twitter.com

Мэр Праги Адриана Крначова раскритиковала толстые белые полосы на площади Республики. По ее мнению, они уродуют исторический центр города.

Крначова призвала старосту городской части Прага 1 Олдржиха Ломецкого изменить вид обозначений запрета велосипедного движения в центре столицы. Она считает, что этот вопрос нужно обсудить со специалистами по достопримечательностям.

На данный момент Техническое управление коммуникациями постепенно размещает в центре города знаки, ограничивающие движение на велосипедах. Закончить процесс должны к концу июля. По мнению администрации Праги 1, внешний вид полос и обозначений соответствует норме.

Движение на велосипедах запретят с 10:00 до 17:00 в пешеходных зонах на территории исторических площадей.

Источник: Aktualne.cz