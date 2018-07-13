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В Чехии дали первый штраф за домашние роды

В Чехии дали первый штраф за домашние роды

Yuliya Boda 948 0
Ассистентка провела домашние роды как минимум три раза, во время одних из них ей пришлось вызвать скорую помощь.
В Чехии дали первый штраф за домашние роды
С каждым годом вопрос домашних родов в Чехии становится все более острым. Во время очередной волны споров одна из ассистенток получила штраф за проведение как минимум трех домашних родов. По решению суда Среднечешского края, Гана Йоганка Кубанева должна выплатить штраф 120 тыс крон за роды, которые она ассистировала дома у пациенток в 2016 году. 
 
Во время одних из родов, в ноябре 2016 года, ей даже пришлось вызвать скорую помощь в связи со ухудшением сердцебиения у новорожденного. Позже роженица рассказала, что ребенок был фиолетовым и выглядел очень плохо. Пока скорая ехала на место вызова, ассистентка уже смогла прочистить дыхательные пути малыша, и все обошлось. Роженица и отец ребенка, несмотря на инцидент, называют Кубаневу специалистом и считают, что ее помощь при родах была крайне необходима. 
 
Так называемые родовые ассистентки в Чехии могут предоставлять беременным целый ряд услуг. Они могут помогать при родах в больнице, вести курсы для беременных, создавать индивидуальный план родов. В некоторых развитых странах они также могут принимать роды дома. Однако в Чехии домашние роды в список их услуг не входят и, оказывая их, ассистентки нарушают закон.
 
Кубанева с решением суда не согласна. 
 
«Я буду обжаловать это решение», – сказала ассистентка, добавив, что планирует обратиться за помощью в Министерство здравоохранения, а если там ей не помогут, она пойдет в Городской суд Праги. 
 
Источник: ihned.cz
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Темы
Чехия штраф дети Беременность
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