Прямо как в Лондоне: в Праге можно будет бесплатно прокатиться на красном двухэтажном автобусе

Экскурсия на автобусе с интересными комментариями о Жижкове будет начинаться на вокзале Nákladové nádraží Žižkov и пройдет по самым интересным местам пражского района.

Со следующей среды, 18 июля, по Жижкову начнет ездить красный двухэтажный автобус, каждый сможет прокатиться на нем абсолютно бесплатно. Автобус на самом деле привезли из Лондона, где он служил для съемок фильмов.

«Все это придумал Иво Денемарк – настоящий патриот Жижкова, который в свое свободное время сам проводит экскурсии по любимому пражскому району. Он пришел к выводу, что огромное количество интересных мест в Праге 3 остается незамеченным жителями – даже теми, которые живут в этом районе многие годы. Поэтому мы в рамках своей предвыборной кампании решили дать им возможность с этими местами познакомиться. Никому не стоит бояться, мы будем возить даже тех, кто за нас не голосует», – с улыбкой на лице рассказал Йиржи Птачек, кандидат на пост старосты района Жижков.

Экскурсии на знаменитом автобусе пройдут в 17:00, 18:00 и 19:00.

«Мы хотим ездить по городу минимально раз в неделю, сейчас мы планируем три поездки, а уже на следующей неделе объявим новые даты», – добавил Птачек.

Экскурсия с интересными комментариями о Жижкове начнется на вокзале Nákladové nádraží Žižkov. Затем автобус проедет по маршруту Hřbitov na Želivského – Flora – Jiřího z Poděbrad – Viktorka – Radnice Prahy 3 и вернется обратно на Nákladové nádraží. Весь путь займет около 45 минут.