Половина чешской молодежи не знает, сколько их родители платят за жилье

Опрос показал, что 47% совершеннолетних детей по-прежнему живут со своими родителями из-за нехватки денег.

Согласно опросу NMS Market Research для банка Raiffeisen Building Savings Bank, лишь 54% взрослых детей, живущих со своими родителями, имеют представление о том, сколько составляют семейные расходы.

«Жилье является одной из основных потребностей каждого человека и в то же время одной из самых больших расходов. Мы считаем, что молодые люди, которые планируют вылететь из своих родных гнезд и стать независимыми, должны интересоваться тем, сколько их родителей тратят на жизнь», – сказала Ленка Молнарова из Raiffeisen Building Savings Bank.

Опрос показал, что 47% совершеннолетних детей по-прежнему живут со своими родителями из-за нехватки денег. Решением данной проблемы, по мнению Молнаровой, может быть своевременное открытие сберегательного счета на строительство собственного жилья.

Источник: novinky.cz