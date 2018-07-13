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Половина чешской молодежи не знает, сколько их родители платят за жилье

Половина чешской молодежи не знает, сколько их родители платят за жилье

Yuliya Boda 557 0
Опрос показал, что 47% совершеннолетних детей по-прежнему живут со своими родителями из-за нехватки денег.
Половина чешской молодежи не знает, сколько их родители платят за жилье

Согласно опросу NMS Market Research для банка Raiffeisen Building Savings Bank, лишь 54% взрослых детей, живущих со своими родителями, имеют представление о том, сколько составляют семейные расходы.

«Жилье является одной из основных потребностей каждого человека и в то же время одной из самых больших расходов. Мы считаем, что молодые люди, которые планируют вылететь из своих родных гнезд и стать независимыми, должны интересоваться тем, сколько их родителей тратят на жизнь», – сказала Ленка Молнарова из Raiffeisen Building Savings Bank.

Опрос показал, что 47% совершеннолетних детей по-прежнему живут со своими родителями из-за нехватки денег. Решением данной проблемы, по мнению Молнаровой, может быть своевременное открытие сберегательного счета на строительство собственного жилья.

Источник: novinky.cz

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Чехия семья бюджет молодёжь
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