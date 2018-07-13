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В жилой квартире в Пльзене обнаружили 60 собак

В жилой квартире в Пльзене обнаружили 60 собак

Vladislava M 348 0
Полиция обвинила владелицу собак в жестоком обращении с животными.
В жилой квартире в Пльзене обнаружили 60 собак

Почти 60 собак в четверг вечером обнаружила полиция при обыске квартиры в районе Винице в Пльзене. 48-летняя женщина держала всех собак дома: некоторые могли свободно ходить по квартире, другие сидели в клетках. В квартире женщина занималась размножением собак, в основном, малых пород.

Теперь владелицу собак  подозревают в жестоком обращении с животными и плохом уходе за ними по неосторожности. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Гана Рубашова.

Этой же женщине принадлежит и дом под Пльзенем, откуда в среду полиция вывезла в приют почти 20 исхудавших, обессиливших и даже слепых собак. Животных, проживающих в квартире, также конфисковали и отправили в приют.

Кроме того, на участке и в доме было обнаружено большое количество мертвых собак: закопанных, сожженных, а в некоторых случаях и оставленных в пакетах.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
Пльзень животные полиция
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