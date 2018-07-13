В жилой квартире в Пльзене обнаружили 60 собак

Полиция обвинила владелицу собак в жестоком обращении с животными.

Почти 60 собак в четверг вечером обнаружила полиция при обыске квартиры в районе Винице в Пльзене. 48-летняя женщина держала всех собак дома: некоторые могли свободно ходить по квартире, другие сидели в клетках. В квартире женщина занималась размножением собак, в основном, малых пород.

Теперь владелицу собак подозревают в жестоком обращении с животными и плохом уходе за ними по неосторожности. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Гана Рубашова.

Этой же женщине принадлежит и дом под Пльзенем, откуда в среду полиция вывезла в приют почти 20 исхудавших, обессиливших и даже слепых собак. Животных, проживающих в квартире, также конфисковали и отправили в приют.

Кроме того, на участке и в доме было обнаружено большое количество мертвых собак: закопанных, сожженных, а в некоторых случаях и оставленных в пакетах.

Источник: ceskenoviny.cz