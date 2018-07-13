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Что скрывают чехи от своих партнеров

Что скрывают чехи от своих партнеров

Vladislava M 642 0
Социологический опрос показал, что 9 из 10 чехов хранят секреты от своих партнеров: как в области межличностных отношений, так и финансов.
Что скрывают чехи от своих партнеров

9 из 10 чехов хранят секреты от своих партнеров. Чаще всего – это пароли от социальных сетей и содержимое телефонов: SMS, электронные письма и контакты. Каждый третий чех скрывает от своего партнера измену. 20% утаивает размер своих сбережений, а каждый шестой чех не говорит о  долгах. Такие результаты показало июньское исследование компании Equa bank.

Измену от партнера скрывает каждая четвертая женщина и каждый третий мужчина. Каждая четвертая женщина в Чехи утаивает количество предыдущих партнеров. Мужчины часто скрывают своих привлекательных коллег (23%). Больше 20% женщин скрывают свой вес. Каждый пятый мужчина не рассказывает о своих встречах с бывшей девушкой.

Разные вещи скрывают мужчины и женщины в области финансов. Например, женщины утаивают размер своих сбережений (19%), покупки и их действительную стоимость (19%). Мужчины держат в тайне долги (19%).

Исследование показало, что люди чаще всего скрывают что-то от партнера из-за любви, чтобы защитить его от излишней боли (30%). Примерно каждый четвертый чех не говорит о своих секретах, чтобы ему не приходилось объясняться перед партнером. Только каждый десятый житель Чехии ничего не скрывает от партнера.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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