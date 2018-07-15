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В Чехии выросло количество браков с иностранцами

В Чехии выросло количество браков с иностранцами

Yuliya Boda 1111 0
Чешки чаще выходят замуж за словаков, немцев и англичан. Чехи женятся на словачках, украинках и русских.
В Чехии выросло количество браков с иностранцами

Все больше чехов берут себе в мужья и жены представителей других национальностей. По сравнению с данными 2010-го года, в 2016-м году количество таких браков увеличилось на 20% и составило 4760. 

Чешки чаще выходят замуж за словаков (899 браков), немцев (303) и англичан (209). Чехи женятся на словачках (849 молодых пар), украинках (310) и русских (138). Причем браки с представительницами двух последних национальностей не всегда проходят идеально из-за бюрократии и постоянных проверок Министерства внутренних дел.

Об этом рассказывает 22-летняя Настя из Украины. 

«Я познакомилась с Томашем в Праге, когда еще училась в университете. После двух лет знакомства мы решили пожениться», – говорит Настя.

Поскольку Украина является одной из так называемых «третьих стран» и не является членом ЕС, ее граждане должны получить вид на жительство в Чехии.

«Речь идет не о гражданстве или постоянном месте жительства. Важным документом для нас является синяя книжка под названием «Резидентская карта члена семьи гражданина Европейского Союза» (Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie)», – добавила Настя. Все, кто хочет остаться жить со своим супругом в Чехии более 90 дней, должны ее получить.

Из-за этого документа молодоженам приходится проходить неприятые собеседования и посещения полиции. Вопросы о сексуальной жизни молодоженов никто не имеет право задавать напрямую, но, по словам девушки, некоторые вопросы все-таки касаются этой темы.

«Часто у пар складывается ощущение, как будто их подозревают в фиктивном бракосочетании», – отметила Люцие Дитрихова из Центра интеграции иностранцев. Семейным парам приходится жить до двух лет в полной неопределенности. Насте очень повезло – она ​​прождала решения Министерства внутренних дел всего семь месяцев.

Все это время полиция может навещать молодую пару у них дома без предупреждения, а также опрашивать их соседей. Порой они задают очень личные вопросы, например «В чем спит Ваш муж?» или «Живете ли вы "семейной жизнью"?».

Следует отметить, что пары между чехами и иностранцами стали разводятся меньше, чем в 2010 году. В случае развода иностранец может сохранить статус члена семьи гражданина Чехии и ЕС, если брак продлился не менее трех лет, и в течение этого срока иностранцу успели выдать вид на жительство и оно было действительно не менее одного года.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия брак иностранцы Министерство внутренних дел полиция
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