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На трассе около Праги автомобиль насмерть сбил женщину

На трассе около Праги автомобиль насмерть сбил женщину

Yuliya Boda 31 0
Как женщина оказалась на автомагистрали вечером, остается неизвестным. От полученных травм она скончалась на месте.
На трассе около Праги автомобиль насмерть сбил женщину

Вечером в воскресенье, 15-го июля, недалеко от Праги пассажирский автомобиль насмерть сбил женщину. Что она делала вечером в конце автомагистрали D5, пока неизвестно.


Авария произошла в месте, где автомагистраль D5 переходит в Розвадовский спуск. Машина направлялась в сторону Праги, сбив женщину с дороги. Полиция и спасатели прибыли на место происшествия, но спасти женщину им не удалось,  полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Из-за аварии движение по Розвадовскому спуску в направлении Праги было приостановлено. Сотрудники дорожной полиции отправляют автомобили в объезд. В направлении на Пльзень автомобили двигаются по правой стороне движения или также отправляются в объезд», –  отметил пресс-секретарь чешской полиции Томаш Гулан.

Аварию уже расследуют сотрудники Департамента расследований дорожно-транспортных происшествий.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия дороги авария
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