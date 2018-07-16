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Чаевые в Чехии: как часто их оставляют?

Чаевые в Чехии: как часто их оставляют?

Yuliya Boda 975 0
Исследование о культуре чаевых в Чехии привело к неожиданным результатам.
Чаевые в Чехии: как часто их оставляют?
Чехи в ресторанах чаевые оставляют, но только за отличные блюда и хорошую атмосферу. Обычно они округляют счет до десятков крон. Если они обслуживанием недовольны, то готовы дождаться официанта со сдачей и заберут все до последней кроны. 
 
В своем исследовании, направленном на особенности культуры чаевых в Чехии, такие данные получила Барбора Краусова из Университета Менделя в Брно. 
«Кроме того, опрос показал, что 2% чехов никогда не оставляет чаевые. Свой выбор они аргументируют тем, что повар и официант получают зарплату», - подчеркнула Краусова. 
 
Когда примерно десять лет назад агентство Median провело похожий опрос, 2/3 чехов ответили, что они предпочитают оставить чаевые официанту. Сегодня ситуация изменилась - тех, кто чаевые не оставляет, можно буквально пересчитать по пальцам. Теперь в Чехии принято считать, что, оставляя чаевые, посетители помогают поддерживать высокий стандарт обслуживания в заведениях. 
 
Около половины респондентов отметили, что оставляют 5-10% от суммы в чеке. Четверть опрошенных дают примерно 15% чаевых. 3% чехов готовы поблагодарить работников заведения, дав на 20% выше, чем указано в чеке. 
 
Во многих других странах ситуация отличается от Чехии. Например, в Америке принято давать 15-20% чаевых, в некоторых европейских странах (Италии, Англии и Франции) чаевые автоматически добавлены в чек. А в Скандинавских странах чаевые не имеют такого большого значения и часто их не дают. 
 
«Больше всего меня удивило, когда многие респонденты указали, что если бы они не оставили чаевые в ресторане или кафе, то чувствовали бы себя неудобно. Кроме того, было неожиданно увидеть, что качество и вкус еды расположились на третьей строчке по приоритетности для посетителей. Больше всего чехи ценят в заведении приветливость официанта и атмосферу самого заведения», - добавила Барбора Краусова. 
Источник: novinky.cz
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Темы
Чехия рестораны кафе
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