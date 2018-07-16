Чаевые в Чехии: как часто их оставляют?

Исследование о культуре чаевых в Чехии привело к неожиданным результатам.

Чехи в ресторанах чаевые оставляют, но только за отличные блюда и хорошую атмосферу. Обычно они округляют счет до десятков крон. Если они обслуживанием недовольны, то готовы дождаться официанта со сдачей и заберут все до последней кроны.

В своем исследовании, направленном на особенности культуры чаевых в Чехии, такие данные получила Барбора Краусова из Университета Менделя в Брно.

«Кроме того, опрос показал, что 2% чехов никогда не оставляет чаевые. Свой выбор они аргументируют тем, что повар и официант получают зарплату», - подчеркнула Краусова.

Когда примерно десять лет назад агентство Median провело похожий опрос, 2/3 чехов ответили, что они предпочитают оставить чаевые официанту. Сегодня ситуация изменилась - тех, кто чаевые не оставляет, можно буквально пересчитать по пальцам. Теперь в Чехии принято считать, что, оставляя чаевые, посетители помогают поддерживать высокий стандарт обслуживания в заведениях.

Около половины респондентов отметили, что оставляют 5-10% от суммы в чеке. Четверть опрошенных дают примерно 15% чаевых. 3% чехов готовы поблагодарить работников заведения, дав на 20% выше, чем указано в чеке.

Во многих других странах ситуация отличается от Чехии. Например, в Америке принято давать 15-20% чаевых, в некоторых европейских странах (Италии, Англии и Франции) чаевые автоматически добавлены в чек. А в Скандинавских странах чаевые не имеют такого большого значения и часто их не дают.