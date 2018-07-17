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В пражском историческом доме обрушился этаж

В пражском историческом доме обрушился этаж

artyommm 972 0
Пятеро человек пострадали.
В пражском историческом доме обрушился этаж

Пятерых человек завалило в историческом доме в центре Праги. Неожиданно на них обвалилась стена, в здании проводилась реконструкция. Троих человек забрали на скорой. 

Инцидент произошел после 10:00 на улице Микуландская в центре столицы. Оказалось, что обвалился целый этаж площадью 5х10 м. На место прибыли пожарные и кинологи со специально обученными собаками-поисковиками. Спасателям удалось найти троих человек, всем оказывают медицинскую помощь. Сейчас ведутся работы, чтобы противостоять дальнейшему обрушению.

Известно о пятерых раненых. Трое находятся в средне-тяжелом состоянии. У одного мужчины пострадали дыхательные пути, и его пришлось ввести с искусственную кому. Еще двоих пока ждут.

По предварительной информации обрушение произошло из-за обвала свода потолка. Напомним, что здание находилось на реконструкции. Спасатели попросили помощи у Чешского красного креста.

Из-за спасательной операции ограничено движение автомобилей в центре Праги, особенно на улице Народни. После полудня полиция также изменила движение трамваев.

В здании, где обрушился целый этаж, находилась школа. После реконструкции от компании Metrostav объект должен будет служить технологической и рабочей базой для студентов Высшей школы прикладного искусства.

Источник: novinky.cz

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Темы
реконструкция авария Прага
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