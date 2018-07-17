В зоопарке под Прагой нелегально убивали тигров

В незаконной торговле тиграми подозревают проживающих в Чехии вьетнамцев.

Таможенное управление и полиция в понедельник провели операции в нескольких местах из-за нелегального истребления тигров. О задержанных пока ничего не сообщают.

По информации портала lidovky.cz, тигров нелегально убивали в зоопарке «Башть» (Bašť) под Прагой. В комплексе могли находиться десятки тигров. Приближенный к следствию источник сообщил, что задержания проходили и на пражском рынке SAPA, так как с нелегальной торговлей были связаны и люди из вьетнамского сообщества. Как известно, тигриные продукты востребованы во вьетнамской медицине.

«В Среднечешском крае, Праге и окрестностях Либерца проходит уголовное расследование по подозрению в незаконной торговле дикими животными», — сообщила пресс-секретарь Таможенного управления Мартина Канькова.

Дальнейшая информация будет известна на следующей неделе.