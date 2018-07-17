ОЭСР: Чехия загрязняет воздух больше, чем другие развитые страны

Организация экономического сотрудничества и развития дала рекомендации Чехии, что нужно делать.

По мнению Организации экономического сотрудничества и развития, Чешская Республика больше других развитых стран загрязняет воздух. Экономика Чехии делает ставку на уголь и интенсивную промышленность, а это негативно сказывается на чистоте окружающей среды.

В сообщении ОЭСР говорится, что Чешская Республика – маленькая, очень открытая экономика, которая в последнем десятилетии продемонстрировала высокий рост, чем в среднем в странах ОЭСР. Чехии удается справляться с вопросами, касающимися бедности, дефицита воды и биологического разнообразия.

Тем не менее, если Чехия хочет достичь своих долговременных целей в области климата, ей необходимо перейти на экономику с низким потреблением угля. У нее должно быть два приоритета: с одной стороны необходимо вести такую энергетическую политику, которая бы не противоречила политике в области климата и Парижской конвенции; с другой – изменить налогообложение так, чтобы стоимость угля изменилась. Об этом говорят в ОЭСР.

Источник: aktualne.cz