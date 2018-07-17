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В Праге сократят интервалы движения метро по выходным

В Праге сократят интервалы движения метро по выходным

Vladislava M 442 0
С сентября в движении пражского метро произойдут благоприятные изменения.
В Праге сократят интервалы движения метро по выходным

В выходные в Праге сократятся интервалы движения метро. Интервалы на трех линиях будут отличаться в зависимости от того, сколько путешествует пассажиров в поездах и как они связаны с наземным транспортом.

Также в Праге отменят ограничения на линии С, когда каждый второй состав с 9:00 до 19:00 не ездит до конечной станции Летняны, а заканчивает движение на станции Ладви. Оба изменения начнут действовать с сентября.

По статистике, с 90-х годов в Праге растет количество пассажиров, которые пользуются общественным транспортом по выходным и праздникам.

Основной интервал движения транспорта в выходные составляет 7 минут 30 секунд. Он действует в Праге уже десятки лет, но уже давно не удовлетворяет спрос. Кроме переполненных поездов длинные интервалы приводят к проблемам с автобусами и трамваями, на которые пассажиры пересаживаются.

Во временной промежуток между 10:00 и 13:00 метро в Праге ездит по воскресеньям и праздникам каждые 10 минут. В этот период интервал движения должен сократиться до 7,5 минуты.

По субботам, с 9:00 до 20:00, воскресеньям и праздникам (с 13:00 до 20:00) интервалы движения поездов будут отличаться на отдельных линиях. На линии А интервалы останутся, как и раньше, 7,5 минуты. По информации Пражского транспортного предприятия, на этой линии ездит меньше всего пассажиров, поэтому нет смысла сокращать интервалы. На линии B интервал сократится до 6 минут, а на загруженной линии С – до 5 минут.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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