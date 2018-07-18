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В Праге появился прокат самообслуживания скейтбордов

В Праге появился прокат самообслуживания скейтбордов

Vladislava M 197 0
Прокат будет работать по правилам байкшеринга: взять скейтборд можно будет по шестизначному коду. Катание обойдется в 32 кроны в час.
В Праге появился прокат самообслуживания скейтбордов

Самый крупный и популярный чешский байкшеринг Rekola принял решение предложить своим клиентам необычную новинку. Кроме традиционных розовых велосипедов компания представит в прокате самообслуживания скейтборды. Сервис будет работать так же, как и с велосипедами: каждый желающий сможет взять скейтборд, покататься на нем и вернуть в специально обозначенном месте.

Сначала компания хочет протестировать услугу, чтобы узнать, будет ли интерес к скейтбордам у жителей Чехии. Аналогичных услуг в стране пока не было. На данный момент взять скейтборд напрокат могут пражане в Стромовке и Летенском парке, где для катания есть специальные трассы.

«Улицы и парки принадлежат людям, и мы хотим найти новые возможности использования скейтбордов. Очень важно использовать общественные пространства в свое удовольствие», – прокомментировал основатель и директор фирмы Rekola bikesharing Витек Ежек.

Все, кто зарегистрировался в Rekola, могут подойти к месту проката скейтбордов, вписать шестизначное число и открыть замок с цифровым кодом. Число можно получить через мобильное приложение, Messenger, СМС или веб-браузер.

Пользование скейтбордом обойдется в 32 кроны в час. Если человек захочет ездить дольше, то за каждые дальнейшие 15 минут заплатит 8 крон. Для членов Rekola первый час катания предлагают бесплатно.

Важно возвращать скейтборды на специально обозначенные месте возле стоянок велосипедов. В противном случае вас будет ждать штраф за неправильный возврат.

Если пользователи проявят интерес к скейтбордам, пунктов проката сделают больше.

Источник: czechcrunch.cz

 
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Темы
прокат Прага Байкшеринг
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