Перевозчик в Чехии предложил покупать билеты на поезда и автобусы с отсрочкой платежа

Оплатить билеты можно в течение 14 дней.

Европейский перевозчик Leo Express начал предлагать проезд на поездах и автобусах с оплатой в кредит. Услуга стала доступной благодаря чешскому сервису Twisto. Компания обещает, что это нововведение сделает процесс покупки билетов еще более удобным. Все сделать можно будет в один клик.

Платить с помощью Twisto можно на сайте или в мобильном приложении Leo Express. Удобство для пользователей в том, что не нужно вводить номер карты и совершать другие действия. Перевозчик предполагает, что в будущем Twisto будет пользоваться до 15% пассажиров. На данный момент услугой отсроченного платежа воспользовались сотни клиентов.

Как работает система отсроченных платежей?

Сначала вы покупаете билеты, а платите в период до 14 дней. Достаточно быть зарегистрированным в сервисе Twisto. Он вам напомнит, что пришло время погасить долг. Сделать это можно будет с помощью оплаты банковской картой онлайн, банковским переводом или наличными.

Источник: czechcrunch.cz