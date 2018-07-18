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Видео: Чешский пилот забыл про шасси при посадке в Братиславе

Видео: Чешский пилот забыл про шасси при посадке в Братиславе

artyommm 696 0
Самолет он все-таки посадил, и сам при этом не пострадал.
Фото: Полиция Словацкой Республики
Видео: Чешский пилот забыл про шасси при посадке в Братиславе

В среду, 18 июля, в аэропорту Братиславы приземлился малый частный самолет, которым управлял чешский пилот. Посадка прошла без шасси. На место немедленно прибыли спасатели и скорая помощь. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщается на сайте телеканала TV Markíza, посадить самолет должен был чешский бизнесмен, который забыл про шасси. Инцидент произошел около 10 часов утра. Изначально в СМИ говорили, что самолет повредил взлетно-посадочную полосу, но пресс-служба аэропорта позже эту информацию опровергла.

По ее словам, самолет Rochwell 112- Commander 115TC на полосе 04-22 не выдвинул шасси. Управлял им пилот из Чехии, который никак при этом не пострадал. Взлетно-посадочная полоса также не была повреждена. Инцидент не повлиял на последующую работу аэропорта.

После устранения самолета на взлетно-посадочной полосе провели проверку, для чего потребовалось ее закрыть. Как сообщила словацкая полиция, пилота проверили на употребление алкоголя, но тест показал, что мужчина был абсолютно трезв. Другую информацию о пилоте полицейские предоставлять отказались.

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция самолёт Словакия
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