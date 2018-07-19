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Чехия оказалась в лидерах по употреблению алкоголя в Европе

Чехия оказалась в лидерах по употреблению алкоголя в Европе

Yuliya Boda 478 0
В тройку лидеров также попали Литва и Франция. Несмотря на близость культур, Словакия в рейтинге выглядит гораздо лучше Чехии.
Чехия оказалась в лидерах по употреблению алкоголя в Европе
Литва, Франция, Чехия. Именно так выглядит тройка лидеров по употреблению алкоголя в Европе. За год житель Чехии старше 15 лет выпивает в среднем 11,7 литров чистого алкоголя. Удручающую статистику хочет изменить Всемирная организация здравоохранения – на прошлой неделе ее представители встретились с министром здравоохранения Чехии Адамом Войтехом и десятками чешских специалистов в области здравоохранения. 
 
«Мы знаем, что в вашей стране существует проблема не только чрезмерного употребления алкоголя, но и курения, начиная с подросткового возраста. Мы должны работать над решением этой проблемы не только на уровне министерства, а на уровне государства и целого общества», – отметил Ганс Клюге, руководитель европейского отдела Всемирной организации здравоохранения. 
 
Лидерами по употреблению алкоголя оказались литовцы, которые выпивают 13.2 литров чистого алкоголя в год. Чехия делит второе место вместе с Францией. Словакия заняла 15-е место. 
 
У такого высокого уровня потребления алкоголя, по мнению психолога Мартина Яры, несколько причин. Прежде всего, алкоголь в Чехии очень дешевый и доступный. Кроме того, особенностью Чехии уже давно является культурная толерантность к употреблению алкоголя как дома, так и в общественных местах. 
 
«Отдельно стоит выделить то,  что чехи не особо заботятся о своем психологическом здоровье. В случае возникновения жизненных проблем, вместо того, чтобы обратиться за помощью к специалисту, они пытаются решить проблему алкоголем», – рассказал Мартин Яра. 
 
Источник: denik.cz
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