Видео: Автобус врезался в здание Чешского статистического комитета в Праге

В здание Чешского статистического управления в городской части Прага 10 после столкновения с легковым автомобилем врезался автобус общественного транспорта. Часть автобуса заклинило между деревьями. По предварительной информации, в ДТП пострадало 5 человек.
Авария произошла утром, 19-го июля, на улице Na Padesátém.
«На место выехали две машины спасателей, скорая помощь и инспектор», – сообщила пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова.
Сейчас состояние фасада оценивают эксперты. Ущерб оценивают более чем в 100 тысяч крон.