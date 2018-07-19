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Видео: Автобус врезался в здание Чешского статистического комитета в Праге

Видео: Автобус врезался в здание Чешского статистического комитета в Праге

Vladislava M 313 0
После столкновения с легковым автомобилем автобус врезался в здание. В ДТП пострадало 5 человек.
Видео: Автобус врезался в здание Чешского статистического комитета в Праге

В здание Чешского статистического управления в городской части Прага 10 после столкновения с легковым автомобилем врезался автобус общественного транспорта. Часть автобуса заклинило между деревьями. По предварительной информации, в ДТП пострадало 5 человек.

Авария произошла утром, 19-го июля, на улице Na Padesátém.

«На место выехали две машины спасателей, скорая помощь и инспектор», – сообщила пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова.

Сейчас состояние фасада оценивают эксперты. Ущерб оценивают более чем в 100 тысяч крон.

 

 
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Темы
автобусы дтп Прага
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