Видео: Автобус врезался в здание Чешского статистического комитета в Праге

После столкновения с легковым автомобилем автобус врезался в здание. В ДТП пострадало 5 человек.

В здание Чешского статистического управления в городской части Прага 10 после столкновения с легковым автомобилем врезался автобус общественного транспорта. Часть автобуса заклинило между деревьями. По предварительной информации, в ДТП пострадало 5 человек.

Авария произошла утром, 19-го июля, на улице Na Padesátém.

«На место выехали две машины спасателей, скорая помощь и инспектор», – сообщила пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова.

Сейчас состояние фасада оценивают эксперты. Ущерб оценивают более чем в 100 тысяч крон.