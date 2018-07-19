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Житель Чехии выиграл в лотерее 38 миллионов крон

Житель Чехии выиграл в лотерее 38 миллионов крон

Yuliya Boda 677 0
Свой выигрыш он потратит на раздачу долгов и покупку жилья, которое, по его словам, он уже давно заслужил.
Житель Чехии выиграл в лотерее 38 миллионов крон

Житель Остравского района уже давно любит делать ставки, регулярно он этим занимался около пяти лет. Его страсть к лотереям сначала принесла ему около десяти тысяч крон. Следующие попытки оказались более удачными: одна из ставок выиграла 38 миллионов крон.

«За эту ставку я заплатил всего 100 крон. В тот день я сильно торопился, и числа за меня случайным образом выбрал компьютер», – делится своей историей новый чешский мультимиллионер.

Когда после розыгрыша в пятницу он стал проверять свой билет, с каждым проверенным числом он все больше расплывался в улыбке. «Когда я проверил шесть чисел из семи, я сначала подумал, что это какой-то розыгрыш», – смеялся победитель при получении заветной суммы.

После нескольких проверок билета он, наконец, поверил в свою удачу. По его словам, он по природе холодный человек и поэтому не боялся потерять билет, благодаря которому он выиграл более 38 миллионов. Он даже не рассказал никому о своем выигрыше.

Победитель утверждает, что никаких серьезных изменений в его жизни не произойдет. Он не собирается менять работу или  хобби. Благодаря выигрышу он планирует расстаться с долгами и купить новое жилье.

«Как только я верну все свои долги, первое, что я сделаю – это куплю себе новое жилье. Я считаю, что я его более чем заслужил», – добавил довольный победитель.

Источник: blesk.cz

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