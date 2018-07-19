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Германия сообщила о своих планах по границе с Чехией

Германия сообщила о своих планах по границе с Чехией

artyommm 416 0
Чешский министр внутренних дел провел переговоры со своим немецким коллегой.
Германия сообщила о своих планах по границе с Чехией

Германия не планирует менять пограничный режим с Чехией, несмотря на нелегальную миграцию. Об этом сегодня в своем Твиттере написал министр внутренних дел ЧР Ян Гамачек, который разговаривал по телефону со своим немецким коллегой Хорстом Зеехофером. 

Политики сошлись во мнении, что необходимо охранять внешние границы Евросоюза. Бавария, как одна из двух федеративных земель Германии, соседствующих с Чехией, хочет контролировать немецко-австрийскую и немецко-чешскую границу, чтобы ограничить нелегальную миграцию. Для этого Бавария направила на границу собственную пограничную полицию, которая будет проверять мигрантов на границах с Австрией и Чехией. Тем не менее, для контроля полиции потребуется разрешение федеративных властей. Самостоятельно никого возвращать на границе она не сможет. 

Ранее Зеехофер говорил о том, что на немецких границах могут появиться транзитные центры, где будут находиться мигранты, попросившие убежище в другой стране ЕС. Германия должна была бы высылать их обратно. По плану немецкого министра, такие центры должны появиться на границе Германии и Австрии, через которую проходит большинство мигрантов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Германия Чехия Министерство внутренних дел
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