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Чехия приостанавливает выдачу долгосрочных бизнес-виз вьетнамцам

Чехия приостанавливает выдачу долгосрочных бизнес-виз вьетнамцам

artyommm 1078 0
Временное ограничение коснется только тех граждан Вьетнама, которые хотят приехать в Чехию для ведения бизнеса.
Чехия приостанавливает выдачу долгосрочных бизнес-виз вьетнамцам

Правительство Чехии решило приостановить прием заявлений на долгосрочные визы с целью предпринимательской деятельности в ЧР от граждан Вьетнама. Министр внутренних дел Ян Гамачек сказал, что это сделано по соображениям безопасности, а также по административным причинам.

По словам Гамачека, в чешское дипломатическое представительство в Ханое обращается большое количество граждан Вьетнама. Сотрудники консульства перегружены работой. Кроме того огромный приток вьетнамцев в страну влечет за собой определенные риски, которые уже обсуждались на уровне Совета государственной безопасности.

Министр также обратил внимание на то, что с учетом размеров вьетнамской диаспоры для Чехии сейчас в приоритете будет прием заявлений на визу с целью воссоединения семьи.

Министерство иностранных дел ЧР уже выпустило инструкцию для Посольства ЧР в Ханое, согласно которой заявления на долгосрочные бизнес-визы временно приниматься не будут.

Во Вьетнаме сейчас проживает до 200 тысяч граждан, владеющих чешским или словацким языками. Ранее они уже работали или учились в Чехии. Тем не менее, Чехия никак не использует это преимущество, чтобы решать проблему с дефицитом кадров в стране. Вьетнамцы постоянно сталкиваются со сложностями при получении виз.

Желающие получить чешскую визу должны платить перекупщикам во Вьетнаме, чтобы подать документы на визу и попасть на собеседование. Суммы достигают 20 000 долларов США. Прибыв в Чехию, клиент таких посредников должен погасить перед ними долг. 

Что касается ситуации с безопасностью, то в Чехию из Вьетнама мигрирует организованная преступность, которая занимается, например, производством наркотиков, в частности первитина. Ущерб, который наносят Чехии преступники из Вьетнама достигает десятков миллиардов крон. 

Что касается приглашения иностранцев на работу в Чехию, Министерство иностранных дел ЧР напомнило, что в этом году будет выдано в целом 24 000 рабочих виз, преимущественно гражданам Украины, Монголии, Филиппин и Сербии.

Источник: idnes.cz

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