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Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах

Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах

artyommm 278 0
Появятся ли экраны с беспроводным доступом в интернет в других поездах, пока неизвестно. Нужно подождать результатов тестового периода.
Фото: Jánošík legenda zssk, www.facebook.com/1640571942837947/photos
Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах

В пригородных поездах CityElefant от Чешских дорог установили экраны с бесплатным wi-fi. На данный момент нововведение могут оценить пассажиры на маршруте Прага-Колин. Речь идет о тестовом проекте. В вагонах установили экраны компании Railreklam, на которых демонстрируется информация поезда и реклама. Это оборудование также обеспечивает свободный беспроводной доступ в интернет.

Появятся ли такие экраны в других электропоездах, пока неизвестно. Результаты пробного периода будет оценивать компания, которая занимается размещением рекламы в поездах Чешских дорог. 

Перевозчик также готовится в ближайшем будущем обеспечить пассажирам подключение к wi-fi в нескольких сотнях поездов – на пригородных маршрутах, а также в поездах дальнего следования. В новых поездах wi-fi предусмотрен оснащением вагонов.

На данный момент у Чешских дорог насчитывается около 500 поездов, в которых уже работает wi-fi. 

Источник: idnes.cz

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поезда Чехия интернет технологии
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