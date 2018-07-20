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Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии

Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии

Vladislava M 657 0
Владельца автомобиля Рено Меган темного цвета 2000-2008 гг. выпуска разыскивает полиция. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии

Неизвестный водитель в четверг вечером сбил женщину возле города Фридек-Мистек и скрылся с места преступления. 76-летняя женщина погибла на месте.

Полиция ищет автомобиль Рено Меган темного цвета с поврежденной передней частью. Машина относится к 2000-2008 годам выпуска.

Авария произошла между 22:00 и 22:30 на шоссе между Яблунковом и деревней Навси. По всей вероятности, женщина переходила шоссе. Машина ехала от границы со Словакией по направлению на Тршинец.

Скорее всего, водитель не заметил на дороге женщину. После столкновения он уехал с места ДТП. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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дтп Чехия полиция Автомобили
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