Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии

Владельца автомобиля Рено Меган темного цвета 2000-2008 гг. выпуска разыскивает полиция. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Неизвестный водитель в четверг вечером сбил женщину возле города Фридек-Мистек и скрылся с места преступления. 76-летняя женщина погибла на месте.

Полиция ищет автомобиль Рено Меган темного цвета с поврежденной передней частью. Машина относится к 2000-2008 годам выпуска.

Авария произошла между 22:00 и 22:30 на шоссе между Яблунковом и деревней Навси. По всей вероятности, женщина переходила шоссе. Машина ехала от границы со Словакией по направлению на Тршинец.

Скорее всего, водитель не заметил на дороге женщину. После столкновения он уехал с места ДТП. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Источник: ceskenoviny.cz