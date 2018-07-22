Этим летом в лесах Чехии не будет грибов

Из-за недостатка осадков любителям собирать грибы придется подождать до осени.

Погода этим летом слишком неблагоприятная. Так в один голос утверждают грибники. Зденек Пелда, который увлекается сбором грибов уже многие годы отмечает, что в Либерецком крае ситуация хуже некуда.

«Если в прошлом году, чтобы собрать небольшую корзинку, мне было достаточно просто зайти в лес, то в этом году грибы не найти. Даже если сейчас идет дождь, осадков выпадает настолько мало, что они не пройдут сквозь кроны деревьев», – говорит Пелда.

Свои опасения он подтверждает изменениями влагомера.

«Чтобы грибы начали расти, должно выпасть хотя бы 20 мм осадков. Всю прошлую неделю шел дождь, но до грибов сквозь кроны деревьев прошло чуть меньше 5 мм осадков. Если бы начались ливни, грибы бы в любом случае сразу не выросли - грибам нужно около шести недель для роста», – говорит Пелда.

Где в Чехии в этом году можно отыскать грибы? По словам грибников, стоит попытать счастье в Йесениках и на юге Чехии.

Улучшения можно ожидать ближе к началу осени. Из-за более длинных ночей и снижения температуры влага задержится в земле дольше.