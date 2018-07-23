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18-летний турист взломал киоск в Праге

18-летний турист взломал киоск в Праге

Vladislava M 798 0
Парень не скрылся с места преступления. Когда приехала полиция, он сидел в киоске, пил водку и ел чипсы.
18-летний турист взломал киоск в Праге

В пятницу ночью 18-летний турист в Праге взломал киоск «Трафика». Когда он пробрался внутрь, то не стал убегать. Парень остался сидеть в киоске. Когда прибыла полиция, он ел чипсы и пил водку. Полицейские задержали грабителя на месте.

Сообщение об инциденте поступило полицейским ночью. Очевидцы рассказали о том, что неизвестный грабит киоск на станции метро Розтылы. Парень подошел к киоску с камнями и попытался разбить стекло. После длительных усилий ему удалось попасть внутрь.

Вскоре на станцию прибыли патрули полиции.

«Мужчину задержали и отвезли в местное отделение полиции. При допросе он признался, что сожалеет о своем поведении, но не смог объяснить, зачем он это сделал», – рассказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

Иностранца обвинили в грабеже и порче чужого имущества. Если дело дойдет до суда, ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Источник: Novinky.cz

 

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Темы
туристы Прага полиция ограбление
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