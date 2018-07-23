Метеорологи рассказали о погоде в Чехии в конце июля

Если коротко, то будет очень жарко.

Конец июля в Чехии будет особенно горячим, ожидается тропическая жара. Днем воздух будет прогреваться выше 30 °C, ночью будет не меньше 15 °C. Метеорологи также говорят, что могут быть и более теплые ночи, когда температура воздуха будет превышать 20 °C. Из-за продолжительной засухи возрастет угроза пожаров.

На ближайших выходных в Чехии будет преимущественно ясно, в местах с высокой облачностью пройдут кратковременные дожди и грозы (в особенности днем и вечером). Ночью ожидается от 14 до 19 °C, днем – от 28 до 33 °C.

Источник: idnes.cz