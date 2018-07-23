Прага стала всемирным центром имплантации искусственного сердца

Пражский Институт клинической и экспериментальной медицины стал всемирным центром операций по имплантации полностью искусственного сердца.

Фото: Carmat

Пражский Институт клинической и экспериментальной медицины (IKEM) стал всемирным обучающим центром, где врачей будут учить проводить операции по имплантации искусственного сердца Carmat. Прибор полностью заменяет человеческое сердце: его используют для пациентов с пороком сердца. Первый чешский пациент живет с таким сердцем уже 8 месяцев. На второй фазе клиника собирается провести еще 10 операций.

Искусственное сердце этого типа имплантировано во всем мире десяти пациентам. Впервые искусственное сердце Carmat имплантировали пациенту во Франции в 2013 году. Остальные операции проводили в Астане (Казахстан) и пражском центре, сотрудники которого готовились к оперированию несколько лет. Четвертым центром, где использовали искусственной сердце, стала больница в Копенгагене.

Первый французский пациент прожил с искусственным сердцем всего 75 дней. Следующий пациент, которого оперировали в августе 2014 года, прожил 9 месяцев.

Чешский пациент живет с искусственным сердцем с ноября прошлого года. Сейчас ему 68 лет. После операции ему запретили купаться и попросили всегда носить с собой сумку с батареями для прибора. Кроме этого, у пациента нет никаких ограничений.

Источник: ceskatelevize.cz