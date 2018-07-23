Из-за использования пестицидов сразу несколько видов птиц в Чехии находятся под угрозой исчезновения

Некоторые виды птиц истреблены на 95%.

Присоединение Чехии к Европейскому союзу четырнадцать лет назад принесло много возможностей и сотни миллиардов субсидий для внутренней экономики. Огромные суммы пошли на развитие сельского хозяйства или различные экологические проекты.

С 2004 года урожайность на каждый гектар земли выросла примерно на четверть. При этом треть полевых птиц исчезла, и это не может не вызывать тревогу. Новое исследование было опубликовано журналом «Conservation Letters», который является одним из самых влиятельных международных журналов, направленных на защиту видового разнообразия природы.

«За последние десятилетия мы стали свидетелями сокращения естественного разнообразия в природе. Особенно это заметно на чешских полях, где резко уменьшилось число полевых птиц, а некоторые виды и вовсе находятся под угрозой исчезновения. Наше новое исследование показывает, что ситуация ухудшилась после присоединения Чехии к Европейскому союзу », – объясняет руководитель исследования, профессор Иржи Рейф из факультета естественных наук Карлова университета.

Такая тенденция тесно связана с сельскохозяйственной политикой ЕС. Она основана на субсидиях, обеспечивающих более высокую производительность ферм, большая часть которых идет на удобрения и пестициды. Использование химических веществ находится растет с каждым годом, и это сказывается на популяции птиц.

«Использование пестицидов оказывает сильное негативное воздействие. В случае с полевыми птицами, главной проблемой стало сокращение числа насекомых, которыми они питаются, а также непосредственное разрушение гнезд сельскохозяйственной техникой», – добавил Рейф.

По данным исследования, популяция серой куропатки сократилась на 70%, чибиса – на 80%. Почти полностью исчезли желтые трясогузки и луговые коньки: их осталось всего 5%.

Источник: idnes.cz